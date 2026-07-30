На Урале задержали 19-летнего юношу, ударившего подростка ножом В Верхней Пышме задержали 19-летнего юношу, ударившего подростка ножом

Москва30 июл Вести.В Верхней Пышме задержали 19-летнего юношу, ударившего 17-летнего подростка ножом. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

По версии следствия, 29 июля во дворе дома по улице Машиностроителей фигурант, действуя из хулиганских побуждений, хозяйственно-бытовым ножом несколько раз ударил незнакомого 17-летнего подростка.

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя … [по] ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия)… [Подозреваемый] задержан говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления, устанавливаются все обстоятельства.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанного.