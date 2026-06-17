Полиция во Владивостоке задержала мужчину, который напал на подростка

Во Владивостоке задержан мужчина, избивший подростка в подъезде Полиция во Владивостоке задержала мужчину, который напал на подростка

Москва17 июн Вести.Во Владивостоке задержали ранее судимого мужчину, который напал на 14-летнего подростка в подъезде жилого дома. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку во взаимодействии с оперативниками Управления уголовного розыска УМВД Приморья установили личность, местонахождение и задержали 54 -летнего ранее неоднократно судимого жителя Владивостока говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в подъезде многоквартирного дома на Хабаровской улице между подростком и неизвестным мужчиной произошёл словесный конфликт, в ходе которого, последний нанёс 14-летнему мальчику телесные повреждения и скрылся.