Дело возбуждено в отношении новосибирца, избившего в подъезде 2 подростков

Москва21 мая Вести.Дело возбуждено в отношении 48-летнего жителя Новосибирска, избившего в подъезде дома двух подростков. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, вечером 18 мая в подъезде одного из многоквартирных домов в Заельцовском районе обвиняемый причинил двум подросткам телесные повреждения.

После произошедшего 15-летнего потерпевшего доставили медицинское учреждение, где ему диагностировали травмы, угрозы жизни не имеется… возбуждено уголовное дело по … ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ.

Проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.