Жителя Свердловской области подозревают в нападении с ножом на подростка

Дело по факту нападения на подростка возбуждено в Свердловской области Жителя Свердловской области подозревают в нападении с ножом на подростка

Москва31 июл Вести.Жителя Свердловской области подозревают в нападении с ножом на 17-летнего подростка. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области в MAX.

По материалам следствия, подозреваемый, 19-летний житель Верхней Пышмы, проходил мимо потерпевшего и абсолютно без каких-либо оснований и причин словесно оскорбил его и пырнул ножом.

Представителями МВД он был помещен в спецприемник рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых

Известно, что с недавних пор молодой человек состоит на учете в медучреждении. Около 2 месяца назад он порезал мужчину, который сделал ему замечание за безобразное поведение в общественном месте. Уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено еще одно дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия.