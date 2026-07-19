В Ленобласти подросток напал с ножом на полицейского, возбуждено уголовное дело

В Ленобласти подросток напал с ножом на полицейского, возбуждено уголовное дело В Ленобласти подросток напал с ножом на полицейского, возбуждено уголовное дело

Москва19 июл Вести.В Ленинградской области подросток набросился на полицейского с ножом. По факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Преступление произошло 15 июля в Никольском. Отмечается, что нападавший не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В Тосненском районе по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело… Несовершеннолетний… напал на сотрудника полиции, ударив последнего ножом в область верхней части туловища. Угрозы жизни и здоровью сотрудника полиции нет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Мальчика поместили в центр временного содержания на малолетних нарушителей. По его словам, он пошел на это под влиянием неизвестного, с которым общался в одном из приложений.