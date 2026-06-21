В Ленобласти подросток в ходе конфликта получил ожог лица, организована проверка Прокуратура Ленобласти начала проверку после причинения вреда подростку

Москва21 июн Вести.В городе Шлиссельбург Ленинградской области произошел конфликт между местным жителем и компанией подростков, в результате чего один из них получил ожог лица. Об этом сообщает прокуратура региона.

Повреждения получил 17-летний юноша.

По предварительным данным, 19 июня 2026 года на территории Шлиссельбурга около 23 часов в ходе конфликта местного жителя с компанией подростков один из них получил ожог лица написано в канале ведомства

Кировская городская прокуратура начала проверку по факту причинения вреда несовершеннолетнему. Ее ход и расследование находятся на контроле и. о. городского прокурора.