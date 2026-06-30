В Приморье организована проверка по факту нападения на подростка в Уссурийске

По факту нападения на подростка в Уссурийске начата проверка В Приморье организована проверка по факту нападения на подростка в Уссурийске

Москва30 июн Вести.Следственные органы СКР по Приморскому краю инициировали проведение доследственной проверки по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя города Уссурийска. Об этом сообщает СУ СКР по региону в MAX.

Информация об инциденте появилась в интернете.

Сообщается что, вечером 29 июня 2026 года возле дома по улице Нахимова группа подростков совершила нападение и избила несовершеннолетнего говорится в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют личности участников инцидента. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.