Москва30 июнВести.Следственные органы СКР по Приморскому краю инициировали проведение доследственной проверки по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя города Уссурийска. Об этом сообщает СУ СКР по региону в MAX.
Информация об инциденте появилась в интернете.
Сообщается что, вечером 29 июня 2026 года возле дома по улице Нахимова группа подростков совершила нападение и избила несовершеннолетнегоговорится в сообщении
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют личности участников инцидента. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.