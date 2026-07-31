В Уфе подростка избили за комментарий к видео, ведется проверка

В Уфе полиция выясняет обстоятельства нападения на школьника В Уфе подростка избили за комментарий к видео, ведется проверка

Москва31 июл Вести.В Уфе сотрудникам полиции удалось установить участников драки в Демском районе города. Подробности в MAX сообщает МВД по Республике Башкортостан.

Вечером 30 июля в отделение полиции поступило сообщение из районной больницы о 13-летнем школьнике с телесными повреждениями. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Для установления обстоятельств получения травм подростком была направлена следственно-оперативная группа говорится в сообщении

По предварительным данным, в одной из соцсетей мальчик оставил оскорбительный комментарий под видеороликом 16-летнего жителя Уфы. Между подростками возник конфликт. При личной встрече во дворе дома по улице Правды автор видеоролика со своими знакомыми побили подростка.

Двоих несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Продолжается установление других участников конфликта для принятия мер в соответствии с законодательством. В отношении матери 16-летнего напавшего составлен административный протокол. Проверка продолжается.