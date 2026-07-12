Москва12 июлВести.На базе отдыха на Бородинской улице в Уфе случилась драка, в которой участвовали около 15 человек, сообщает издание UFA1.RU. Информацию об инциденте подтвердили в МВД Республики Башкортостан.
У одного из отдыхающих произошел конфликт с несколькими гражданами. В ходе конфликта мужчина нанес одному из оппонентов телесные повреждения и произвел выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолетарассказал источник в правоохранительных органах
За медицинской помощью обратились четверо участников конфликта, одного увезли в травмпункт с раной после укуса на большом пальце руки. Остальные отделались ссадинами и ушибами.
Полиция начала проверку.