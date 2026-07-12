Отдых на базе отдыха в Уфе закончился дракой со стрельбой На базе отдыха в Уфе произошла массовая драка

Москва12 июл Вести.На базе отдыха на Бородинской улице в Уфе случилась драка, в которой участвовали около 15 человек, сообщает издание UFA1.RU. Информацию об инциденте подтвердили в МВД Республики Башкортостан.

У одного из отдыхающих произошел конфликт с несколькими гражданами. В ходе конфликта мужчина нанес одному из оппонентов телесные повреждения и произвел выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолета рассказал источник в правоохранительных органах

За медицинской помощью обратились четверо участников конфликта, одного увезли в травмпункт с раной после укуса на большом пальце руки. Остальные отделались ссадинами и ушибами.

Полиция начала проверку.