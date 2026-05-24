Москва24 мая Вести.На Алтае возбудили уголовное дело после жестокого избиения 16-летнего мальчика бандой подростков в селе Власиха. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Алтайскому краю.

Информация о произошедшем была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Как утверждают местные СМИ, вечером 15 мая четверо подростков избили несовершеннолетнего мальчика по голове, туловищу и гениталиям. Свидетели случившегося вызвали правоохранителей и скорую, а мать пострадавшего написала заявление в полицию. Однако на следующий день на телефон подростка начали поступать угрозы, в том числе с украинских номеров.

По словам матери мальчика, избиение было совершено по предварительному сговору за деньги 15-летнего главаря банды, а сами злоумышленники регулярно нарушают общественный порядок и причисляют себя к экстремистской группировке. Женщина также отметила, что ее сына до сих пор не опросили, а виновных так и не привлекли к ответственности.

По данному сообщению … возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению.