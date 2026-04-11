На Алтае двое 16-летних подростков получили условные сроки за разбой

На Алтае двое подростков получили условные сроки за разбой

Москва11 апр Вести.В Алтайском крае двое 16-летних подростков осуждены на 2 года условно за разбой. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, ночью 2 января в селе Чемал двое 16-летних подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом 52-летнего местного жителя и стали избивать его руками и ногами, требуя денег.

Получив отказ, один из злоумышленников взял со стола кухонный нож, клинком которого нанес потерпевшему удар в область бедра… Один из фигурантов, демонстрируя нож, угрожал … [мужчине] применением насилия, опасного для жизни и здоровья говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Сожительнице потерпевшего, обещавшей занять деньги у третьих лиц, удалось вывести подростков из дома и сообщить о произошедшем правоохранителям.

В зависимости от роли каждого несовершеннолетние признаны виновными по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал их виновными, назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому добавили в СК по Республике Алтай

Свою вину подростки признали, в содеянном раскаялись.