В Краснодаре подросткам, нападавшим на сверстников, вынесли приговор

Москва1 июн Вести.Советский районный суд Краснодара вынес приговор четверым местным жителям, двое из которых несовершеннолетние, признав их виновными в имущественных преступлениях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, четверо юношей с апреля по октябрь 2024 года, применяя физическую силу и различные предметы в качестве оружия, нападали на сверстников и забирали у них личные вещи и деньги.

В случае, если денег не было, потерпевших заставляли оформлять на себя микрозаймы и передавать поступившие средства подсудимым. Ущерб, причиненный их действиями, составлял от 1 300 до 44 000 рублей говорится в сообщении

В зависимости от степени и роли каждого фигуранта суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 3 месяцев до 5,5 лет. Двое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а по достижении 18-летнего возраста – в колонии общего режима, как и их совершеннолетние приятели.

Приговор в законную силу не вступил.