Москва25 июнВести.Вблизи детской площадки на Супсехском шоссе в Анапе 12-летний школьник в ходе конфликта со сверстником ударил оппонента ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.
После того, как подросток ранил мальчика, он сбежал.
В настоящее время проверка продолжается, предмет изъят. На маму юного правонарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.5.35 КоАП РФотмечается в сообщении
Пострадавшему помогли медики, угрозы жизни нет.
Собранные материалы будут переданы в следственные органы.