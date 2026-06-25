В Анапе 12-летний школьник ударил ножом мальчика и сбежал

В Анапе 12-летний мальчик ударил ножом сверстника В Анапе 12-летний школьник ударил ножом мальчика и сбежал

Москва25 июн Вести.Вблизи детской площадки на Супсехском шоссе в Анапе 12-летний школьник в ходе конфликта со сверстником ударил оппонента ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в мессенджере MAX.

После того, как подросток ранил мальчика, он сбежал.

В настоящее время проверка продолжается, предмет изъят. На маму юного правонарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ отмечается в сообщении

Пострадавшему помогли медики, угрозы жизни нет.

Собранные материалы будут переданы в следственные органы.