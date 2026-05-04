Москва4 маяВести.В Крыму взрывоопасный предмет сдетонировал в руках у 12-летнего школьника, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел днем 3 мая около заброшенного здания в Советском районе города. Мальчик гулял с другом, когда они обнаружили взрывоопасный предмет. Ребенок взял его в руки, тогда и произошла детонация.
Пострадавшего госпитализировали с травмой руки.
Уголовное дело возбуждено по статьям ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источники нахождения в данной местности боеприпаса.