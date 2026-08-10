Житель Крыма обвиняется в действиях, приведших к смерти 12-летней девочки

В Крыму возбудили дело после смерти 12-летней школьницы Житель Крыма обвиняется в действиях, приведших к смерти 12-летней девочки

Москва10 авг Вести.В Джанкойском районе Республики Крым возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Он проходит обвиняемым по двум статьям УК РФ, сообщает республиканский Следком.

Уточняется, что мужчине вменяется вовлечение несовершеннолетней в антиобщественные действия и неумышленное причинение ей смерти.

В Крыму следователи устанавливают обстоятельства смерти 12-летней школьницы из Джанкойского района написано в канале СК в MAX

Следствие установило, что мужчина предоставил девочке газовый баллончик бытового назначения. Она употребила содержимое внутрь, после чего потеряла сознание и скончалась.

Мужчина от испуга решил закопать тело погибшей. Но сделать это не успел из-за прибывшей к его дому полиции. Он был задержан и вскоре заключен под стражу на два месяца.