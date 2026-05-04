Состояние ребенка, раненного при взрыве боеприпаса в Крыму, удовлетворительное

Стало известно о состоянии ребенка, раненного при детонации боеприпаса в Крыму Состояние ребенка, раненного при взрыве боеприпаса в Крыму, удовлетворительное

Москва4 мая Вести.Состояние 12-летнего школьника, в руках которого сдетонировало взрывное устройство, удовлетворительное. Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым в беседе с агентством РИА Новости.

Инцидент произошел днем 3 мая около заброшенного здания в Советском районе города. Мальчик гулял с другом, когда они обнаружили взрывоопасный предмет. Ребенок взял его в руки, тогда и произошла детонация. Пострадавшего госпитализировали с травмой кисти.

[Мальчику] оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов приводятся слова собеседника

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) по Республике Крым возбудил уголовное дело.