Москва4 маяВести.Состояние 12-летнего школьника, в руках которого сдетонировало взрывное устройство, удовлетворительное. Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым в беседе с агентством РИА Новости.
Инцидент произошел днем 3 мая около заброшенного здания в Советском районе города. Мальчик гулял с другом, когда они обнаружили взрывоопасный предмет. Ребенок взял его в руки, тогда и произошла детонация. Пострадавшего госпитализировали с травмой кисти.
[Мальчику] оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистовприводятся слова собеседника
По факту произошедшего Следственный комитет (СК) по Республике Крым возбудил уголовное дело.