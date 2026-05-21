Москва21 маяВести.В городе Чайковский Пермского края возбуждено уголовное дело после того, как трое школьников получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом сообщает Следственный комитет по Пермскому краю.
Следователем СО по г. Чайковский СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования трех учащихся школы в результате неосторожного обращения с устройством, предназначенным для подачи световых и шумовых сигналов («сигнал охотника»)говорится в сообщении ведомства
12-летний ученик школы №8 принес в класс пиротехническое устройство, которое нашел на улице. В результате активации устройства пострадали три ребенка.
Следователи осмотрели места происшествия, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.