Три школьника в Пермском крае пострадали от взрыва, возбуждено дело

Москва21 мая Вести.В городе Чайковский Пермского края возбуждено уголовное дело после того, как трое школьников получили травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом сообщает Следственный комитет по Пермскому краю.

Следователем СО по г. Чайковский СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования трех учащихся школы в результате неосторожного обращения с устройством, предназначенным для подачи световых и шумовых сигналов («сигнал охотника») говорится в сообщении ведомства

12-летний ученик школы №8 принес в класс пиротехническое устройство, которое нашел на улице. В результате активации устройства пострадали три ребенка.

Следователи осмотрели места происшествия, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.