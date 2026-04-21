Дело возбуждено после получения ожога подростком от химической ловушки в Перми

СК возбудил дело по факту инцидента с подростком и химической ловушкой в Перми Дело возбуждено после получения ожога подростком от химической ловушки в Перми

Москва21 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после получения ожога подростком от химической ловушки в Перми. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения подростку 2012 года рождения ожога глаз по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в Telegram-канале ведомства

Инцидент произошел 21 апреля, во вторник, в Мотовилихинском районе. Предварительно, школьник поднял химическую ловушку, замаскированную под пачку купюр, устройство сработало, как только оказалось в его руках.Красящее средство попало ему в глаза. Подростку оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.