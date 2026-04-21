В Перми подросток пострадал при срабатывании ловушки, замаскированной под купюры

В Перми подросток поднял пачку купюр и получил химический ожог В Перми подросток пострадал при срабатывании ловушки, замаскированной под купюры

В Перми подросток пострадал при срабатывании химической ловушки, замаскированной под пачку купюр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 21 апреля, во вторник, в Мотовилихинском районе с мальчиком 2012 года рождения. Опасный предмет он нашел на улице, устройство сработало, как только оказалось в руках школьника.

При попытке ее поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. В результате мальчик получил химический ожог от красящего вещества говорится в Telegram-канале ведомства

Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту организована проверка. Правоохранители ищут тех, кто мог оставить ловушку. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.