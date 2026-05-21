В пермской школе от взрыва петарды пострадали три пятиклассника Ученики школы в Пермском крае получили ожоги от петарды

Москва21 мая Вести.В Пермском крае в школе №8 Чайковского городского округа во время урока в пятом классе произошел хлопок петарды, которую принес один из учеников. Об этом сообщило Минобразования региона в мессенджере МАХ.

Незначительные ожоги получили 3 учащихся. Они были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. Двое детей в госпитализации не нуждались, один был направлен в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра уточняется в сообщении

По факту случившегося Министерство образования и науки Пермского края и администрация города проводят проверку. Родителям и школьникам напоминают, что проносить в школу взрывоопасные предметы запрещено.