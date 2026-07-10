Пятеро подростков пойдут под суд за нападение на жителя Уссурийска Пятеро подростков напали на жителя Уссурийска, чтобы отобрать криптовалюту

Москва10 июл Вести.Пятеро несовершеннолетних жителей Уссурийска предстанут перед судом по обвинению в разбое группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище (ст. 162 УК РФ) в зависимости от роли каждого, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, весной 2026 года двое подростков (юноша и девушка) вступили в преступный сговор с целью хищения криптовалюты у местного жителя, которой, по их данным, тот владел на сумму около 37 млн рублей. Для реализации замысла организаторы привлекли еще трех соучастников, включая еще одну несовершеннолетнюю девушку написали в пресс-службе

Все вместе подростки разработали план действий.

1 апреля 2026 года в вечернее время они ворвались в квартиру потерпевшего, расположенную на улице Выгонной в городе Уссурийске. Находясь в жилище, нападавшие нанесли хозяину множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему телесные повреждения. В результате нападения фигуранты похитили принадлежащее мужчине имущество, криптовалюты у потерпевшего не оказалось, информация о ее наличии оказалась ошибочной рассказали в ведомстве

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.