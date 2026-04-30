В суд направлено дело о незаконном лишении свободы подростков во Владивостоке

Дело о незаконном лишении свободы трех подростков во Владивостоке дошло до суда В суд направлено дело о незаконном лишении свободы подростков во Владивостоке

Москва30 апр Вести.Уголовное дело о незаконном лишении свободы трех подростков будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Согласно данным надзорного ведомства, на скамье подсудимых будут двое иностранных граждан, которые обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса о похищении человека и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемые под предлогом предполагаемой кражи препроводили троих подростков в возрасте 14 и 15 лет в подсобное помещение торгового центра на Океанском проспекте во Владивостоке. Там, угрожая применением насилия и убийством, они заперли входную дверь и ограничили свободу перемещения детей говорится в Telegram-канале надзорного ведомства

При этом в прокуратуре уточнили, что сам факт кражи в ходе следствия не подтвердился.