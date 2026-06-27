Прокуратура: похитители ребенка из Приморья хотели проучить его за поведение

Прокуратура: 11-летнего мальчика в Приморье похитили за его поведение Прокуратура: похитители ребенка из Приморья хотели проучить его за поведение

Москва27 июн Вести.Похитители ребенка в Приморье признались, что хотели проучить мальчика за его поведение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 24 июня 2026 года в районе улицы Ленина в Артеме трое местных жителей, двое из которых - 17-летние подростки, насильно увезли ребенка на автомобиле в поселок Заводской. Там они связали потерпевшего скотчем, избили и заперли в сарае, после чего скрылись.

Через час ребенку удалось освободиться и добраться до дома, где он сообщил о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

В публикации уточняется, что за несколько дней до похищения злоумышленники уже запирали ребенка на несколько часов в этом же сарае, но школьник никому не рассказал о случившемся.

В судебном заседании подозреваемые пояснили, что хотели проучить ребенка за его поведение, в содеянном раскаиваются сказано в сообщении ведомства в MAX

В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности. Им вменяют похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.