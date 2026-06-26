Москва26 июнВести.Возбуждено уголовное дело о похищении малолетнего в городе Артеме, сообщает Следком Приморья в MAX.
Его фигурантами стали три молодых местных жителя, двое из которых – несовершеннолетние. Им инкриминируется статья УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц".
По версии следствия, 24 июня 2026 года фигуранты вблизи дома по улице Ленина в городе Артеме (поселок Заводской) применили насилие в отношении 11-летнего мальчикаговорится в публикации ведомства
Злоумышленники поместили его в автомобиль, перевезли в сарай, где связали ребенка скотчем и оставили одного.
Мальчику удалось самостоятельно освободиться и выбраться из помещения.
Все подозреваемые задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
О причинах, по которым юные злоумышленники похитили ребенка, пока не сообщается.