Москва9 июлВести.Двое несовершеннолетних жителей Селемджинского района подозреваются в завладении автомобилем без цели хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в апреле 2026 года двое 14-летних подозреваемых, находясь в поселке городского типа Февральск Селемджинского района, неправомерно завладели автомобилем марки ВАЗ-2107, принадлежащим местному жителю. После этого несовершеннолетние совершали на нем поездки по улицам поселкаотметили в пресс-службе
Ведется следствие.