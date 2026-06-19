Москва19 июнВести.Житель поселка Магдагачи 37 лет подозревается в вовлечении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в систематическое употребление алкогольной продукции, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в период с июля 2025 года по январь 2026 года подозреваемый… вовлек малолетнего сына своей сожительницы 2013 года рождения в систематическое употребление алкогольной продукцииотметили в пресс-службе
Ведется следствие.