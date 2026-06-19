Житель Амурской области подозревается в том, что спаивал малолетнего пасынка

Дело о вовлечении малолетнего в употребление алкоголя возбуждено в Приамурье Житель Амурской области подозревается в том, что спаивал малолетнего пасынка

Москва19 июн Вести.Житель поселка Магдагачи 37 лет подозревается в вовлечении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в систематическое употребление алкогольной продукции, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в период с июля 2025 года по январь 2026 года подозреваемый… вовлек малолетнего сына своей сожительницы 2013 года рождения в систематическое употребление алкогольной продукции отметили в пресс-службе

Ведется следствие.