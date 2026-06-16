Москва16 июнВести.В Тамбовском муниципальном округе Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, он обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, в марте 2026 года вечером несовершеннолетний на стадионе в селе Тамбовка выстрелил в незнакомого мужчину из пневматического газобаллонного пистолета калибра 4,5 ммотмечается в сообщении
Проводится расследование уголовного дела.