Заведено дело о хулиганстве с применением пневматического пистолета в Приамурье

Подросток выстрелил из пневматического пистолета в незнакомца в Приамурье Заведено дело о хулиганстве с применением пневматического пистолета в Приамурье

Москва16 июн Вести.В Тамбовском муниципальном округе Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, он обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По версии следствия, в марте 2026 года вечером несовершеннолетний на стадионе в селе Тамбовка выстрелил в незнакомого мужчину из пневматического газобаллонного пистолета калибра 4,5 мм отмечается в сообщении

Проводится расследование уголовного дела.