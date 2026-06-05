В Москве арестован мужчина, ранивший из пневматического пистолета подростка

В Москве арестован мужчина, ранивший из пневматики 16-летнего подростка В Москве арестован мужчина, ранивший из пневматического пистолета подростка

Москва5 июн Вести.В Москве арестован мужчина, ранивший из пневматического пистолета 16-летнего подростка. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как установлено, 2 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения с балкона своей квартиры на ул. Амурской не менее 5 раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону подростков.

В результате 16-летний юноша получил телесные повреждения… Мужчине предъявлено ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование на контроле в прокуратуре.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, арестованного зовут Каравайский Руслан Казимирович.