В Ржеве задержан мужчина, устроивший стрельбу на площадке и ранивший юношу

Задержан житель Ржева, устроивший стрельбу на детской площадке и ранивший юношу В Ржеве задержан мужчина, устроивший стрельбу на площадке и ранивший юношу

Москва4 июн Вести.В Ржеве полицейские и росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на детской площадке и ранил 18-летнего юношу. Об этом сообщило УМВД России по Тверской области.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Предварительно, мужчина распивал алкоголь на площадке у дома и включал громкую музыку. После замечания молодых людей хулиган удалился, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом, выстрелил в воздух, а затем в живот 18-летнему мальчику.

После этого злоумышленник пытался догнать убегавших от него молодых людей, однако его действия пресекли прибывшие на место ... [правоохранители]. Мужчина произвел несколько выстрелов в их сторону, но был обезврежен говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пострадавший юноша после оказания в больнице необходимой медпомощи был отпущен домой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Материалы для возбуждения уголовного дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) будут направлены в следственные органы.