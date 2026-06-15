Во Владикавказе задержали мужчину, стрелявшего у ресторана После конфликта со стрельбой во Владикавказе задержан подозреваемый

Москва15 июн Вести.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказу по горячим следам установили и задержали мужчину, который стрелял из травматического пистолета и ранил одного человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Вечером, 14 июня, возле банкетного зала на улице Дзусова во Владикавказе 31-летний местный житель выстрелил в другого человека, которого потом госпитализировали в больницу с диагнозом "рваная рана шеи слева непроникающего характера".

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказу оперативно установили и задержали злоумышленника. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что находился на свадьбе друга, где у него возник словесный конфликт с потерпевшим. Мужчины вышли на улицу для выяснения отношений, после чего потерпевший ударил подозреваемого по лицу. Завязалась драка, в ходе которой на фигуранта, по его словам, стали набрасываться другие люди, и ему пришлось выстрелить из пистолета.

Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство говорится в сообщении

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания УМВД России по г. Владикавказу. Проводятся дальнейшие следственные действия.