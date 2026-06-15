Парня застрелили во время конфликта во Владикавказе, полиция ищет подозреваемого

Во Владикавказе во время конфликта парню выстрелили в глаз, он умер в больнице Парня застрелили во время конфликта во Владикавказе, полиция ищет подозреваемого

Москва15 июн Вести.В Северной Осетии сотрудники полиции разыскивают участников конфликта со стрельбой, в результате которого погиб молодой человек 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

Преступление произошло 13 июня во Владикавказе.

Предварительно установлено, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие, после чего покинул место происшествия на автомобиле вместе с другими участниками инцидента... Введен план "Перехват", ориентировка на автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, передана всем наружным службам полиции говорится в Telegram-канале ведомства

По данным правоохранителей, пострадавшему выстрелили в глаз. Его успели доставить в больницу, однако ранение оказалось смертельным.

Отмечается, что личности подозреваемого и остальных участников потасовки установлены. Детали случившегося выясняются.