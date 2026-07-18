Shamshyan.com: жертвой инцидента со стрельбой в Ереване стал 1 человек

Стало известно о гибели человека в результате ЧП со стрельбой в Ереване Shamshyan.com: жертвой инцидента со стрельбой в Ереване стал 1 человек

Москва18 июл Вести.На окраине Еревана в субботу вечером произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщил армянский онлайн-ресурс shamshyan.com, специализирующийся на криминальной хронике.

Из публикации следует, что примерно в 21.00 (20.00 мск) сотрудники Главного управления криминальной полиции получили информацию о стрельбе на улице Мурацана.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы, следы крови и автомобили с пулевыми отверстиями. В свою очередь, медики подтвердили смерть пострадавшего.

Саперы также обнаружили неразорвавшуюся гранату. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в полиции.

По информации shamshyan.com, в одну из больниц Еревана был доставлен 15-летний подросток с телесными повреждениями. Предположительно, он находился на месте стрельбы и получил ранения.

Армянское сетевое издание armlur.am сообщило, что было произведено более 30 выстрелов.

В середине июня стало известно о гибели гражданина России в результате стрельбы в польском городе Бяла-Подляска.