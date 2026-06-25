В Махачкале задержан возможный участник перестрелки, второй в больнице Задержан один из участников перестрелки в дагестанском поселке

Москва25 июн Вести.В Махачкале задержан мужчина, который подозревается в участии в перестрелке в поселке Тарки, в результате которой один человек погиб и еще один ранен, сообщает республиканское управление СК России в своем Telegram-канале.

Второй подозреваемый находится в больнице с ранением, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По версии следствия, между несколькими местными жителями 24 июня случился конфликт. Они встретились на территории бывшей школы в поселке Тарки. В какой-то момент один из участников выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя, ранив его. После этого произошла перестрелка, в результате которой один человек скончался на месте происшествия, еще один с огнестрельными ранениями был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) говорится в публикации

Ведется расследование.