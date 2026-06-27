Москва27 июнВести.Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека во время перестрелки на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В поселке Тарки местные жители устроили перестрелку на территории бывшей школы между несколькими родственниками на почве давних неприязненных отношений.
Второй фигурант дела задержан. Будет избрана мера пресечения в отношении обоихсказал собеседник агентства
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Один подозреваемый задержан, второй был в больнице.