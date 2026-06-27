Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в ходе перестрелки в Дагестане

Второй подозреваемый в перестрелке в Дагестане задержан Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в ходе перестрелки в Дагестане

Москва27 июн Вести.Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека во время перестрелки на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В поселке Тарки местные жители устроили перестрелку на территории бывшей школы между несколькими родственниками на почве давних неприязненных отношений.

Второй фигурант дела задержан. Будет избрана мера пресечения в отношении обоих сказал собеседник агентства

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Один подозреваемый задержан, второй был в больнице.