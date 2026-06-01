Мужчина зарезал брата в Дагестане из-за спора о наследстве

В Дагестане мужчина зарезал брата из-за наследства Мужчина зарезал брата в Дагестане из-за спора о наследстве

Москва1 июн Вести.В Дагестане задержали местного жителя по подозрению в убийстве брата на автостанции в Махачкале. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По данным следствия, 1 июня на территории Южной автостанции между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве.

В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес своему пожилому брату ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников сказано в сообщении

По информации РЕН ТВ, родственник приехал для разговора о наследстве, но беседа переросла в ссору. В ходе потасовки мужчина пырнул брата ножом на глазах у очевидцев.

Фигуранта задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.