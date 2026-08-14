Жителю Махачкалы нанесли около 20 колото-резанных ранений, возбуждено дело

В Дагестане возбудили дело после убийства по мотиву кровной мести Жителю Махачкалы нанесли около 20 колото-резанных ранений, возбуждено дело

Москва14 авг Вести.В Республике Дагестан было совершено убийство местного жителя, которому нанесли порядка 20 колото-резанных ранений. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, преступление произошло 14 августа в городском саду на улице Максима Горького города Махачкалы.

Местный житель из мотива кровной мести нанес мужчине 1982 года рождения около 20 колото-резанных ранений говорится в тексте следственного комитета в MAX

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.