Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве из кровной мести в Махачкале

Подозреваемый в убийстве из кровной мести задержан в Дагестане Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве из кровной мести в Махачкале

Москва14 авг Вести.Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве в Махачкале, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан в мессенджере МАХ.

Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого. Собранный материал передан по подследственности написали в пресс-службе

Преступление произошло 14 августа в городском саду на улице Максима Горького города Махачкалы. Местный житель из мотива кровной мести нанес мужчине 1982 года рождения около 20 колото-резанных ранений. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.