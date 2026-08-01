Жителя Дагестана будут судить за непреднамеренное убийство знакомого

В Дагестане возбудили дело по факту убийства мужчины по неосторожности Жителя Дагестана будут судить за непреднамеренное убийство знакомого

Москва1 авг Вести.В Республике Дагестан СК возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Обвинение предъявлено жителю Махачкалы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По материалам следствия, 1 июня 2026 года около 19 часов возле дома по проспекту Казбекова двое мужчин вступили в конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в область челюсти, в результате чего последний упал и ударился головой о бетонную поверхность говорится в сообщении

Потерпевшего с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в медучреждение, где он скончался 28 июля 2026 года.

Фигурант задержан. В ближайшее время он будет заключен под стражу. Ведутся следственные действия.