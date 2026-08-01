Москва1 авгВести.В Республике Дагестан СК возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Обвинение предъявлено жителю Махачкалы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.
По материалам следствия, 1 июня 2026 года около 19 часов возле дома по проспекту Казбекова двое мужчин вступили в конфликт на почве личных неприязненных отношений.
В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в область челюсти, в результате чего последний упал и ударился головой о бетонную поверхностьговорится в сообщении
Потерпевшего с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в медучреждение, где он скончался 28 июля 2026 года.
Фигурант задержан. В ближайшее время он будет заключен под стражу. Ведутся следственные действия.