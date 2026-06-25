СК возбудил дело по факту перестрелки между родственниками в Дагестане

Перестрелка в Дагестане из-за давнего конфликта: один человек погиб, один ранен СК возбудил дело по факту перестрелки между родственниками в Дагестане

Москва25 июн Вести.В поселке Тарки в Дагестане произошла перестрелка между родственниками. Инцидент случился на территории бывшей школы 24 июня. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.

Отмечается, что причиной стали давние неприязненные отношения между участниками конфликта.

В дагестанском поселке Тарки местные жители устроили перестрелку на территории бывшей школы… Потасовка произошла между несколькими родственниками на почве давних неприязненных отношений говорится в публикации

В результате перестрелки один человек погиб на месте, другой доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия.

Выясняются все обстоятельства случившегося.