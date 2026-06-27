В Дагестане заключили под стражу двух фигурантов дела о смертельной перестрелке

Двух фигурантов дела о перестрелке между родственниками в Дагестане арестовали В Дагестане заключили под стражу двух фигурантов дела о смертельной перестрелке

Москва27 июн Вести.Советский районный суд Дагестана арестовал двух фигурантов дела о перестрелке, в которой погиб человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда республики.

27 июня 2026 года Советский районный суд г. Махачкалы удовлетворил ходатайства следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов уголовного дела говорится в сообщении

По данным следствия, 24 июня между жителями поселка Тарки произошел конфликт на территории бывшей школы. Один из участников выстрелил в 21-летнего парня из травматического пистолета. На этом перестрелка не закончилась, и в итоге одного из мужчин доставили в больницу, еще один погиб.

Как стало известно ранее, участниками конфликта были родственники, а основанием для агрессии стали давние неприязненные отношения.

Оба фигуранта арестованы на 1 месяц 29 суток, до 24 августа 2026 года.