Один мужчина пострадал в Дагестане после стрельбы из травматического пистолета

Конфликт двух человек в Дагестане завершился стрельбой, один пострадавший Один мужчина пострадал в Дагестане после стрельбы из травматического пистолета

Москва16 июл Вести.В селе Тюбе Республики Дагестан между двумя мужчинами произошел конфликт, который завершился стрельбой одного из них из травматического пистолета. Один человек пострадал, сообщает республиканское МВД.

Инцидент произошел 14 июля на одной из местных автодорог. Причиной конфликта называется помеха движения одним водителем другому.

25-летний местный житель в ходе скандала выстрелил в колено из своего травматического пистолета 22-летнему жителю Ленинкента говорится в публикации министерства

Как итог – пострадавшего направили в больницу, стрелявшего – в отделение полиции. Оружие было изъято, также возбуждено дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.