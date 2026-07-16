Москва16 июлВести.В селе Тюбе Республики Дагестан между двумя мужчинами произошел конфликт, который завершился стрельбой одного из них из травматического пистолета. Один человек пострадал, сообщает республиканское МВД.
Инцидент произошел 14 июля на одной из местных автодорог. Причиной конфликта называется помеха движения одним водителем другому.
25-летний местный житель в ходе скандала выстрелил в колено из своего травматического пистолета 22-летнему жителю Ленинкентаговорится в публикации министерства
Как итог – пострадавшего направили в больницу, стрелявшего – в отделение полиции. Оружие было изъято, также возбуждено дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.