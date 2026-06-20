В Ленобласти задержали водителя, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта

В Ленобласти водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта, он задержан В Ленобласти задержали водителя, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта

Москва20 июн Вести.В Ленинградской области задержали водителя, устроившего стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Инцидент произошел 19 июня, в пятницу, недалеко от деревни Дони в Гатчинском районе. К правоохранителям обратился мужчина, в автомобиль которого стреляли.

Неизвестный на автомобиле Volkswagen Polo в ходе дорожного конфликта, находясь в движении, несколько раз выстрелил в сторону автомобиля "Газель" заявителя. Спустя час по улице Чехова в городе Гатчина сотрудники отдельной роты ППС полиции остановили разыскиваемый Volkswagen и задержали водителя говорится в Telegram-канале ведомства

Предполагаемый нарушитель – 33-летний житель деревни Старосиверская, отмечается, что ранее он уже был судим.

Полиция выясняет детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.