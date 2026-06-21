Дорожный конфликт со стрельбой в Ленобласти обернулся уголовным делом В Ленобласти возбудили дело из-за стрельбы в дорожном конфликте

Москва21 июн Вести.В Ленинградской области возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за стрельбы в ходе дорожного конфликта на трассе в Гатчине. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 июня на 31-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков. Неизвестный на автомобиле Volkswagen Polo в ходе дорожного конфликта несколько раз выстрелил в сторону автомобиля "Газель", за рулем которого находился 40-летний водитель.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) сказано в сообщении

Полицейские по подозрению в преступлении задержали 33-летнего ранее судимого жителя деревни Старосиверская.