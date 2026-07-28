В Липецке стрелявшего по машине с детьми отправили под домашний арест

Суд не стал отправлять в СИЗО стрелявшего по машине с детьми в Липецке В Липецке стрелявшего по машине с детьми отправили под домашний арест

Москва28 июл Вести.Октябрьский районный суд Липецка отправил под домашний арест местного жителя, который обстрелял случайный автомобиль, в результате чего пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Постановлением суда задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 30 суток сказано в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, 26 июля 55-летний подозреваемый, находясь в лесополосе, открыл стрельбу в сторону дороги и попал в проезжавший автомобиль. Всего фигурант произвел не менее 23 выстрелов. В результате восьмилетний пассажир получил ранение бедра. Его здоровью был причинен вред здоровью средней тяжести.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Оружие и боеприпасы у фигуранта изъяты.