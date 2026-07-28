В Липецке задержан мужчина, ранивший ребенка при стрельбе по автомобилю

В Липецке мужчина открыл огонь по проезжей части и попал в 8-летнего мальчика В Липецке задержан мужчина, ранивший ребенка при стрельбе по автомобилю

Москва28 июл Вести.В Липецке мужчина открыл огонь из боевого оружия по проезжей части, в результате ранение получил 8-летний мальчик, который находился в одной из машин. Его брата и сестру посекло осколками. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Преступление произошло 26 июля, в воскресенье. 55-летний фигурант стрелял из лесопосадки, которая расположена недалеко от жилых домов в районе тракторного завода. Отмечается, что действовал он из хулиганских побуждений.

Произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону проезжей части. В результате был поврежден проезжавший мимо автомобиль, в салоне которого находились трое несовершеннолетних. Один из них — 8-летний пассажир, получил огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован… Его брат и сестра, 9 и 12 лет, получили телесные повреждения осколками разбившегося бокового стекла говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подробностей об их состоянии нет.

Стрелок попытался скрыться, но был оперативно задержан силовиками. Возбуждено уголовного дело о хулиганстве и незаконном хранении оружия. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.