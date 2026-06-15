Арестован житель Люберец, ранивший из охотничьего ружья двух мужчин

В Люберцах арестован местный житель, ранивший из охотничьего ружья двух мужчин Арестован житель Люберец, ранивший из охотничьего ружья двух мужчин

Москва15 июн Вести.В подмосковных Люберцах арестован 42-летний местный житель, который из охотничьего гладкоствольного оружия ранил двоих мужчин. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Инцидент произошел утром 13 июня вблизи подъезда дома по улице Дружбы.

Предварительно, в ходе конфликта из-за шума нетрезвый местный житель не менее 3 раз выстрелил в сторону двух граждан. В результате пострадавшие получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Нападавшего задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)… Суд избрал … обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В Следственном комитете (СК) добавили, что проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, назначены судебные экспертизы. Продолжается сбор и закрепление доказательств.