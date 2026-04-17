Суд отправил под арест напавшего на мужчину и женщину в Люберцах

Арестован мужчина, устроивший поножовщину из-за квартиры в Люберцах

Москва17 апр Вести.Суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве и покушении на убийство в подмосковных Люберцах, об этом стало известно ИС "Вести".

Фигуранта дела отправили под арест.

Как сообщалось ранее, обвиняемый взял кредит под залог квартиры и не смог его погасить, после чего банк продал недвижимость.

В минувший четверг, 16 апреля, новый собственник квартиры попытался побеседовать с экс-владельцем недвижимости о выселении, однако разговор завершился нападением.

Бывший хозяин жилья накинулся на пришедших, женщина и мужчина получили ножевые ранения, пострадавшая скончалась.