Нападение в Люберцах: продавец квартиры набросился с ножом на покупателей После нападения на мужчину и женщину в Люберцах возбуждено уголовное дело

Москва16 апр Вести.В городе Люберцы Московской области возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух человек, сообщает региональный главк СК России.

По информации ведомства, нападение произошло 16 апреля в одной из квартир в Люберцах. Бывший собственник жилья поссорился с новыми владельцами, рассвирепел и пустил в ход нож.

Мужчина и женщина попытались спастись, выбежали из подъезда и бросились в сторону супермаркета. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

От полученных ранений женщина скончалась, мужчину увезли в больницу.