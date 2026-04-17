Появились новые подробности по делу об убийстве женщины в Люберцах

Москва17 апр Вести.В Люберцах мужчина преследовал с ножом женщину и мужчину вплоть до порога супермаркета. Об этом рассказал ИС "Вести" очевидец.

Из-за отказа выселяться из проданной с торгов квартиры мужчина напал с ножом на новых владельцев жилья - супружескую пару. Женщина получила ранение в грудь, а мужчину - в ногу. Пострадавшие выбежали из подъезда и последовали к ближайшему магазину.

Они забежали. … мы сразу начали со всех телефонов звонить, чтобы скорая [помощь] побыстрее приехать рассказал очевидец

От полученных ранений женщина скончалась в карете скорой помощи, мужчину госпитализировали.

Ранее в СК региона сообщили, что возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух человек в Люберцах.