Москва16 апрВести.Причиной конфликта, во время которого мужчина зарезал женщину и ранил другого мужчину в подмосковных Люберцах, предварительно, стал отказ нападавшего съезжать из проданной квартиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Не хотел съезжать из квартиры, которую продалсказал собеседник агентства
Ранее в СК региона сообщили, что возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух человек в Люберцах. Установлено, что бывший хозяин квартиры поссорился с новыми владельцами, пустил в ход нож. От полученных ранений женщина скончалась, мужчина госпитализирован.