Стали известны детали по делу об убийстве в Люберцах Причиной смертельной ссоры в Люберцах стал отказ съехать из проданной квартиры

Москва16 апр Вести.Причиной конфликта, во время которого мужчина зарезал женщину и ранил другого мужчину в подмосковных Люберцах, предварительно, стал отказ нападавшего съезжать из проданной квартиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Не хотел съезжать из квартиры, которую продал сказал собеседник агентства

Ранее в СК региона сообщили, что возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух человек в Люберцах. Установлено, что бывший хозяин квартиры поссорился с новыми владельцами, пустил в ход нож. От полученных ранений женщина скончалась, мужчина госпитализирован.